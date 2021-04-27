Metrobüs saat kaçta açılıyor? Metrobüs kaça kadar çalışıyor?

Metrobüsler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve metrobüslerin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Metrobüsler 24 saat hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık sık geçmektedirler.

Fakat çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Metrobüs, metro ve otobüsün birleşimi ile ortaya çıkmış bir toplu taşıma aracıdır. Lastik tekerlekleri ile kendisine ayrılan şeritlerde çalıştığı için trafikte hızlı hareket edebilmektedir. Metrobüslerin diğer toplu taşıma araçlarıyla karşılaştırıldığında bazı önemli farklı özellikleri bulunmaktadır.

Örneğin, duraklar arasındaki mesafe diğer sistemlere göre daha uzundur, duraklar ön ödemelidir, yani yolcu durağa girerken ödeme yapmaktadır, yolcular tüm kapılardan iner ve binerler, yolcu kapasitesi daha fazladır. Bu özellikler nedeniyle metrobüslerin yolcu sayısı diğerlerinden daha yüksektir. Yolculuklar daha hızlı gerçekleştirilmektedir.







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