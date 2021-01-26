Metrobüs kodlarında değişiklik! İşte yeni uygulamanın detayları
İstanbul'da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu Metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma yürüttü. İşte, yeni uygulamanın detayları...
İstanbul'da en fazla kullanılan toplu ulaşım aracı olan metrobüste artık kodlar kullanılmayacak. Metrobüslerin tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
İETT'nin aldığı karar ile metrobüslerin ışıklı tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine gideceği son istasyonun adı yazıldı. Böylece bu hatlarda en fazla rağbet gören Avcılar-Söğütlüçeşme'yi simgeleyen 34AS ve Beylikdüzü ile Zincirlikuyu arasındaki hatta kullanılan 34BZ kodları da artık tarihe karıştı.
Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.
Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başladı.
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