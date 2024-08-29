GÃ¼ncelleme Tarihi:
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, sabah saatlerinde meydana gelen metrobÃ¼s kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Ferhat UÃ§ar, Esenyurt'ta son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. 2 metrobÃ¼sÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada Ferhat UÃ§ar hayatÄ±nÄ± kaybederken 2'si aÄŸÄ±r 50 kiÅŸi de yaralandÄ±. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 22 yaÅŸÄ±ndaki Ferhat UÃ§ar'Ä±n cenazesi Adli TÄ±p'ta yapÄ±lan iÅŸlemlerin ardÄ±ndan ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±.
Esenyurt'ta getirilen UÃ§ar'Ä±n cenazesi ikindi vakti Uhud Camii'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Esenyurt Yeni MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. UÃ§ar'Ä±n cenazesine, Esenyurt KaymakamÄ± Fatih Ã‡obanoÄŸlu,ÂKÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece KaymakamÄ± Mustafa AnteplioÄŸlu, Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ã–zer ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Â
Â