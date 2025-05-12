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Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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#Metrobüs#Ebru Heper#Cenaze
Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 14:20

İstanbul'da metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper (37) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşı döken Sabri Heper’i yakınları teskin etmeye çalıştı.

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Kaza, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Heper’in cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. Ebru Heper için öğlende Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazeye Ebru Heper’in eşi Sabri Heper, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşı döken Sabri Heper’i yakınları teskin etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Ebru Heper, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Metrobüs#Ebru Heper#Cenaze

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