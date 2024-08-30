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Metrobüs kazasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

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#İstanbul#Metrobüs#İstanbul Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 09:09

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltına alınanlar poliste tamamlanan işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Dün Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası meydana gelmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 50 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı. Metrobüs şoförü M.Ç. ifadesinde frene bastığını ancak frenlerin tutmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlar poliste tamamlanan işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

1 CAN KAYBI, 50 YARALI

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği de Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibariyle; 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir.' denildi. 

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Metrobüs kazasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

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#İstanbul#Metrobüs#İstanbul Haberleri

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