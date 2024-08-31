Metrobüs kazasında 5 tutuklama

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Metrobüslerin çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 53 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 4 kişiden 2’si emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılırken metrobüs şoförü Murat Çetin ile kazaya neden olan beyaz aracın sürücüsü denetim amiri Şafak Yıldız, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturma genişletilerek metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, yol bakım onarım müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 şüpheli daha gözaltına alındı. 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

‘OLAY GÜNÜ UYARI LEVHASI DAHA KÜÇÜKTÜ’

Şüpheliler yaklaşık 4 saat savcıya ifade verdi. Şafak Yıldız savcılık ifadesinde, “Olay günü idaremdeki aracın 20 metre önünde, üzerinde iki tane ışıklı uyarı lambası ve dur yazısı yazan dikdörtgen seklinde levha bulunuyordu, bu levhayı da yüklenici firma görevlileri koymaktadır, bunun yerini ben tayin etmiyorum, daha önceki günlerde bu levhanın boyutu çok daha büyüktü, ancak olay günü levha daha küçüktü, benim kazanın meydana gelmesinde bir kusurum yoktur” dedi. Metrobüs yolundaki beyaz aracı kullanan denetim amiri Şafak Yıldız, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İBB Bölge Müdürü Murat Er, İBB Bölge Müdür yardımcısı Ahmet Yıldırım, şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı kazada kusurlu oldukları gerekçesiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.