×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Metrobüs istasyonunda feci olay! Engelli vatandaş hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Metrobüs#Kaza#Engelli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 11:10

Cevizlibağ Metrobüs Durağında tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye (57) metrobüs çarptı. Ağır yaralanan Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada metrobüsün içindeki 2 yolcu da yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye çarptı.

Metrobüs istasyonunda feci olay Engelli vatandaş hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ve metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözden KaçmasınAnne de kurtarılamadı: İstanbuldaki midye faciasında ölü sayısı 3e yükseldiAnne de kurtarılamadı: İstanbul'daki midye faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi!Haberi görüntüle

Metrobüs istasyonunda feci olay Engelli vatandaş hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Haberin Devamı

Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Metrobüs istasyonunda feci olay Engelli vatandaş hayatını kaybetti: O anlar kamerada

KAZA KAMERADA 

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye metrobüsün çarptığı anlar yer aldı.  

Metrobüs istasyonunda feci olay Engelli vatandaş hayatını kaybetti: O anlar kamerada

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metrobüs#Kaza#Engelli

BAKMADAN GEÇME!