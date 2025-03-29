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Gayrettepe metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Birbirlerine tekme tokat saldırdılar... Hıncını alamayıp bir daha saldırınca merdivenlerden düştü

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#Metrobüs#Kavga#Gayrettepe
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 09:57

Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Birbirine tekme tokatla saldıran tarafları yakınları ayırdı. Sinirlerine hakim olamayan Duygu B., koşarak arkasından gittiği G.B.’ye yürüyen merdivende saldırdığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Gözaltına alınan G.B. serbest kalırken, yaşanan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 sıralarında Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metro istasyonunun metrobüs çıkışına doğru yakınlarıyla yürüyen Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duygu B., G.B.’ye istasyon içerisinde tekme attı. Yaşanan kavga sonrasında tarafların yakınları araya girerek iki kadını ayırdı.

Gayrettepe metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Birbirlerine tekme tokat saldırdılar... Hıncını alamayıp bir daha saldırınca merdivenlerden düştü

Ardından Duygu B. istasyonda yürüyen merdivene binerek yukarı çıkan G.B.’nin arkasından koşmaya başladı. Kadına saldıran Duygu B., G.B.’nin hamle yapmasıyla dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Olayda Duygu B. yaralanırken, G.B. ise dışarı çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Gayrettepe metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Birbirlerine tekme tokat saldırdılar... Hıncını alamayıp bir daha saldırınca merdivenlerden düştü

MERDİVENLERDEN DÜŞÜP YARALANDI

Olayın ardından yaralı Duygu B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen G.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak 'Kasten yaralama' suçundan hakkında adli işlem yapılan G.B., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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Gayrettepe metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Birbirlerine tekme tokat saldırdılar... Hıncını alamayıp bir daha saldırınca merdivenlerden düştü

Gayrettepe metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Birbirlerine tekme tokat saldırdılar... Hıncını alamayıp bir daha saldırınca merdivenlerden düştü

Gayrettepe metrobüs istasyonunda akılalmaz kavga: Birbirlerine tekme tokat saldırdılar... Hıncını alamayıp bir daha saldırınca merdivenlerden düştü

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#Metrobüs#Kavga#Gayrettepe

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