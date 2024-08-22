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Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle Cennet Mahallesi ve Küçükçekmece Durağı hizmet veremeyecek

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#Metrobüs#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Belediye
Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle Cennet Mahallesi ve Küçükçekmece Durağı hizmet veremeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında, bazı duraklarda bir süre hizmet verilemeyecek.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Öte yandan dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

 

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#Metrobüs#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Belediye

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