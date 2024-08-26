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Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle Beşyol durağı hizmete kapatılacak

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#Metrobüs#İstanbul#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 11:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde hizmete kapatılacak. Çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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İBB ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak. Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Öte yandan 24 Ağustos'ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor.

Bu durağa ulaşmak isteyen yolcular, bir sonraki durakta inip Zincirlikuyu istikametinde tekrar metrobüse biniyor. Florya durağı, yarın saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bölgede süren çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.

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Metrobüs hattındaki çalışma nedeniyle Beşyol durağı hizmete kapatılacak

Metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması nedeniyle Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

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#Metrobüs#İstanbul#Trafik

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