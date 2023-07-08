×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Metrobüs hattında 120 günlük çalışma

Güncelleme Tarihi:

#İBB#Metrobüs#Beylikdüzü
Metrobüs hattında 120 günlük çalışma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

120 günde tamamlanacak çalışmada beton dökümü yapılan istasyonlar 36 saat kapalı kalacak.

Haberin Devamı

İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikâyetçi olduklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ‘Beyaz Yol’ uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arasının tamamlandığı, hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergâhında yenileme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yolun sökülerek ‘Beyaz Yol’ ile kaplanacağı kaydedildi. Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileneceği vurgulandı. Açıklamada, proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı kaydedilirken “Her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak” denildi.

Haberin Devamı

Vardiyalı olarak aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergâhında 36 saat kapalı kalacak. metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İBB#Metrobüs#Beylikdüzü

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık