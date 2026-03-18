Metrobüs duraklarında yolcuları hedef alıyorlardı: 6 kişi tutuklandı

#İstanbul#Zincirlikuyu#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 11:09

İstanbul'da metrobüs durağında, farklı tarihlerde 6 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda 8 Ocak-27 Şubat tarihlerinde 6 kişinin telefonunun çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada, şüpheli V.A'nın kalabalıktan faydalanarak metrobüs durağında bekleyen yolculara yaklaşıp, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekipler, şüpheliyi, teknik ve fiziki takip sonucu 5 Mart'ta Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda kalabalıktan faydalanarak mağdurlara yaklaşıp hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

