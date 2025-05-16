Metrobüs durağını mesken tutmuşlardı... Polisler takibe alıp kıskıvrak yakaladı

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi tarafından yapılan çalışmalarda 22 Mart'da Eyüpsultan Edirnekapı metrobüs durağı ve çevresinde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Takibe başlayan ekipler, 2 şüphelinin hareketlerinden şüphelenerek üst aramalarını yaptı. Aramalarda şüphelilerin çantasından otomatik silah, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 2 kilo 343 gram kokain bulundu. Aramaların ardından A.K. (28) ile E.E. (31) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan E.E.'nin ‘narkotik madde ticareti’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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