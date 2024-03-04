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Metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı

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#İstanbul#Metrobüs#Arıza
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 17:42

Şişli Mecidiyeköy’de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken metrobüs girişinde yoğunluk oluştu.

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Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışamaya başladı. O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı

Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu. Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor. 

Metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı

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#İstanbul#Metrobüs#Arıza

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