Metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışamaya başladı. O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu. Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor.