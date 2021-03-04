Metrobüs asansöründe mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Durağı’nın Gümüşpala tarafındaki metrobüs asansörüne dün saat 22.30 sıralarında binen iki kadın tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Kadınlar cama vurarak ve üstgeçitte bulunanlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri kapıyı açarken, içeride yaklaşık 15 dakika kalan iki kadın, görevlilere teşekkür ederek evlerine gitti.