MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMetro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım
GeriGündem Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL'da toplu ulaşımda en önemli araçlardan metrobüs ve metroda bu sabah saatlerinde yine 'Sosyal mesafesiz' yolculuk yapıldı.

Metro ve metrobüste yine Sosyal mesafesiz ulaşım
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınırken, sabah gün ağarmadan yola çıkan çalışanların kullandığı metrobüs ve metrolarda saat 08.30'a kadar yolcular sosyal mesafesiz yolculuk yapmak zorunda kaldı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslere binenler sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, metrolarda da yoğunluk görüldü. Ataköy yönünden gelen metronun 15 Temmuz Sehitler Otogarı'ndaki Esenler ve Kirazlı seferleri için aktarmalarda yoğunluk görülürken yolcular araçlara binmede zorlandı. Özellikle Kirazlı-Yenikapı hattında da yolcular ayakta durmada zorlanarak yolculuk yaptı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle