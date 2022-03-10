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Metro ve Marmaray çalışıyor mu?

#Metro#Marmaray#Metro Ve Marmaray
Metro ve Marmaray çalışıyor mu

Metro ve Marmaray çalışıyor mu sorusu, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve kenti etkisi altına alan kar yağışının akabinde merak ediliyor. İstanbul Valiliği tarafından önceki gün açıklanan önlemler arasında metro ve Marmaray'ın olup olmadığı merak ediliyor. Peki, metro ve Marmaray bugün çalışıyor mu? İşte, o detaylar

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Metro ve Marmaray seferleri için İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklamalar geldi. Bu açıklamalara göre metro ve Marmaray seferleri üzerinde bazı değişikliklere gidildi. İşte, metro ve Marmaray çalışıyor mu sorusuna yönelik bazı detaylar 

METRO VE TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU?

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır."

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.

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#Metro#Marmaray#Metro Ve Marmaray

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