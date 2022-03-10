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Metro ve Marmaray seferleri için İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklamalar geldi. Bu açıklamalara göre metro ve Marmaray seferleri üzerinde bazı değişikliklere gidildi. İşte, metro ve Marmaray çalışıyor mu sorusuna yönelik bazı detaylar

METRO VE TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU?

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır."

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.