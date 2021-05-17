Metro sefer saatleri toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. İstanbul'un birçok noktasında bulunan ve trafiği büyük oranda azaltan metronun seferleri, zaman zaman çeşitli sebeplerle aksasa da aynı saatlerde devam ediyor. Peki, metro saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2021 Metro saatleri

METRO SAATLERİ 2021

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ancak sefer saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile de illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

İSTNABUL'DA METRO SEFERLERİ HAFTA SONU 24 SAAT

30 Ağustos Cuma günü itibari ile Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında, Hafta Sonu ve Resmi Tatil Günlerini kapsayacak şekilde, 20 dakikalık sefer sıklığında "Gece Metrosu" seferlerine başlamıştır.

Ancak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sefer saatleri ve düzeni farklılık gösterebilir.

Gece işletmesi yapılacak hatlar:



M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü











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