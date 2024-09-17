Metro müzisyenleri seçiliyor

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Metrolarda performans sergileyecek 160 asil, 80 yedek olmak üzere toplam 240 müzisyenin belirleneceği seçmeler Pop-Rock, Dünya Müzikleri, Türk Halk Müziği-Türk Sanat Müziği ve Enstrümantal olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Sonuçlar 7-13 Ekim arasında açıklanacak. Yeni seçilen Metro İstanbul müzisyenleri, görevlerine 26 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

ÖDÜL DE VAR

Metro müzisyenlerinin seçilmesinin ardından, müzisyenleri bir de ödül süreci bekliyor. 17 Ekim’deki elemeler sonucunda her kategoriden en yüksek puanı alan ilk 3 kişi ya da grup, toplam 12 finalist, Müze Gazhane’de İstanbul halkına performans sergileyecek. Final konserinde, ödül jürisi ile İstanbulluların Radar Türkiye uygulamasından verdiği oylar, en iyi 3 metro müzisyen ve grubunu belirleyecek, ödüller sahibini bulacak.

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BİR YIL HEM ÇALIP HEM SÖYLEYECEKLER

Seçmelerde en yüksek puanı alan 160 kişi ya da grup, 1 yıl boyunca metro müzisyeni olmaya hak kazanacak.