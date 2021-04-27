Metro Market kaçta kapanıyor/açılıyor? Metro Market çalışma saatleri 2021

Metro Market ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Metro Market’in açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Metro Market 08:00-21:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında değişiklik gösterebiliyor. İşte detaylar…

Metro Market dünyanın en büyük toptancı marketlerinden biridir. Merkez Ofisi Almanya'nın Düsseldorf şehrindedir. 1990 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

Metro Group’un temelleri 1964 yılında, Otto Beisheim tarafından Almanya’nın Ruhr bölgesinde atıldı. 1998 yılında Metro Toptancı Market’e bir başka büyük marka olan Makro da katıldı. Bu şekilde uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaştı.

Metro, gıda güvenliği konusunda birçok projeyi hayata geçirdi. Tedarik zincirinin tamamında yüzde yüz şeffaflığı sağladığı Antalya Metro Meyve Sebze Platformu ile IFS (International Featured Standarts) Lojistik Standardı Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu çalışma ile Metro, sektöründe hem Türkiye’de hem de yer aldığı ülkelerde bir ilke imza attı.

Metro, 25 ülkede 759 mağazası ve yaklaşık 108.007 çalışanıyla perakende sektörünün en önemli uluslararası şirketlerinden biridir.

Metro Market 08:00’dan 21:30’a kadar aralıksız bir şekilde çalışmaktadır. Bu mesai saati şehirlere göre değişebilmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet vermektedirler.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Metro Market Genel Müdürlüğü, Koçman caddesi Güneşli Kavşağı 342121 Güneşli-Bağcılar İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 212 4445040 numaralı telefonu arayarak da ulaşabilirsiniz.

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