Metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 00:10

Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey İstasyonu'nda raylara düşen Dalyan G. (22) hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre aksadı.

Olay, saat 22.00 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda bulunan Dalyan G. raylara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalyan G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından Dalyan G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre aksarken, incelemelerin ardında seferler normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

