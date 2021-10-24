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Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı

#İstanbul#Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması#Bora Güner
Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı

Metro İstanbul Strongman Challenge 2. Tren Çekme Yarışması Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Yarışmada geçen yılın birincisi olan profesyonel sporcu Bora Güner bu yıl da birinci oldu. Metro İstanbul çalışanları arasında yapılan yarışmada ise birinciliği T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı takımı göğüsledi.

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Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi'nde Metro İstanbul Strongman Challenge 2. Tren Çekme Yarışması düzenledi. Metro İstanbul ve Türkiye Powerlifting, Strongman ve Streetworkout Federasyonu işbirliği ile düzenlenen yarışmada ilk olarak Metro İstanbul çalışanlarından oluşan beşer kişilik 9 takım arasında, tren çekme yarışması yapıldı.

Ardından Profesyonel Sporcular Strongman ve Profesyonel Sporcular VikingPress Yarışları Milli Sporcu Cenk Koçak, profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Oktay Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus'un katılımıyla yapıldı. Geçen yıl 33,5 ton ağırlığındaki treni çekmek için yapılan yarışma kapsamında bu yıl T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı çekildi.

Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı

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Yarışmacılar 20 saniyelik süre içerisinde 46,9 ton ağırlığındaki treni en uzağa çekebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada birincilik ödülünü treni 40.09 saniyede 20 metre çeken T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı çalışanları aldı. Zorlu bir mücadelenin yaşandığı etkinliğe katılan tüm yarışmacılara gösterdikleri performans nedeniyle sertifika verildi. Metro İstanbul'dan toplam 45 kişinin mücadele ettiği tren çekme yarışmasında 2 kadın yarışmacı da yer aldı. Profesyonel Sporcular Strongman yarışmasında ise geçen yılın da birincisi olan profesyonel sporcu Bora Güner bu yıl da yarışmada birinci oldu.

Tren çekme yarışmasının ardından Viking Press yarışı düzenlendi. Profesyonel sporcuların 40 kilo ile başlayarak ağırlık kaldırmak için mücadele ettiği yarışmanın sonunda 260 kilo ağırlık kaldıran Bora Güner Viking Press yarışında da birinci oldu.

Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı

"EN GÜÇLÜ EKİP BİZİZ, KAZANDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı çalışanı Osman Özün, "Mücadele çok güzel Metro İstanbul'a çok teşekkür ediyorum. Bu şansı bize tanıdığı için. En güçlü ekip biziz. Hatta bizim kazandığımızı düşünüyorum. Geçen sene hava çok daha güzeldi" diye konuştu.

"KADIN OLARAK HER YERDE HER ŞEKİLDE ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı çalışanı Şafak Altunbaş ise "Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aslında ekipte yedek olarak bulunuyordum. Girmek istemedim. Arkadaşlarım 'biz senin katılmanı istiyoruz' dedi. O yüzden ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kadınların istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok. Kadın olarak her yerde her şekilde çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

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M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı çalışanı Volkan Kılıçer, "Araç 46.9 ton. Geçen senede katıldık. Geçen sene olan araç biraz daha kolaydı. Umarım kazanacağız" dedi.

Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı

"NEFES NEFESE KALDIM"

Strongman sporcularından Bora Güner, "Çok yorucuydu. Şu an nefes nefese kaldım. Hedefimizse 13- 14 Kasım tarihlerinde Strongman şampiyonlar ligine katılmak" dedi.

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#İstanbul#Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması#Bora Güner

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