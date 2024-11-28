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Metro İstanbul 400 mezun verdi

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#Metro İstanbul#İBB#Ekrem İmamoğlu
Metro İstanbul 400 mezun verdi
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi tarafından, ‘Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında hazırlanan ücretsiz sertifika programını tamamlayan 400 kız öğrenci daha mezun olup sertifikalarını aldı.

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3 ÖĞRENCİYE BURS OLANAĞI

Proje kapsamında meslek liselerinin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarında okuyan öğrenciler, raylı sistemler teknolojisinden uygulamalı atölyelere kadar toplam 6 gün süren çeşitli eğitimlere katılarak, YÖK ve e-devlet onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı. Sınavlardan 100 tam puan alan 3 öğrenciye de Beykoz Üniversitesi’nde tam burslu okuma imkanı tanındı.

 Sertifika töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’de kadın çalışan sayısını 5 yılda üç kat artırdıklarını belirterek, “‘Şu mesleği kadın yapamaz.’ Bal gibi yapar. Ya da ‘Yeterince yönetici kadrolarında kadın yok.’ Niçin yok? Bazen fırsat eşitsizliğinden ötürü yok. Bazen kadının o istihdam yolculuğunda engellendiği birtakım hususlardan ötürü yok” dedi.

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‘PRESTİJLİ SEKTÖR’

İstanbul’un yaklaşık 350 kilometrelik raylı sistem uzunluğunun, 750-800 kilometrelere ulaştırılması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, kız öğrencileri ileride Metro İstanbul’da görmeyi dilediğini de belirterek “Burası çok özel, zevkli, itibarlı, prestijli bir sektör” yorumunu yaptı. 

ULAŞIMDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ

- Projenin partnerlerinden EBRD Başkanı Renaud-Basso da toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının, EBDR’nin en önemli öncelikleri arasında olduğunu, sürdürülebilir ekonomik ve büyümenin sağlanabilmesi için ekonomik fırsatlara geniş kapsamlı erişimin sağlanabilmesi gerektiğini ifade etti. Renaud-Basso, “Ekonomik fırsatlara erişimde, eşitsizlikler ile karşılaşılması, yalnızca bir ülkenin büyüme gerçekleştirmesine engel olmaz. Aynı zamanda, ülkede yaşayan toplulukların sosyal bir uyum içinde yaşamalarına da engel olur. Eşitsizlikleri en çok gördüğümüz sektörlerden birisi de ulaşım sektörü” dedi.

 

 

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#Metro İstanbul#İBB#Ekrem İmamoğlu

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