Metro inşaatında yangın.... Konteyner ve 2 işyeri yandı

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan metro şantiyesinin konteynerinde çıktı. Konteyneri saran alevler, yakınında bulunan 2 işyerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Konteyner ile 2 işyerini saran alevler, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. 2 iş yerini ve konteyneri kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.