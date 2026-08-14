×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Metro inşaatında yangın.... Konteyner ve 2 işyeri yandı

Güncelleme Tarihi:

#Gebze'de Yangın#Metro İnşaatı#Konteyner Yangını
Metro inşaatında yangın.... Konteyner ve 2 işyeri yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 19:23

 KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde metro inşaatındaki konteynerde başlayan yangında alevler işyerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iki işyeri ile konteyner kullanılamaz hale geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan metro şantiyesinin konteynerinde çıktı. Konteyneri saran alevler, yakınında bulunan 2 işyerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Konteyner ile 2 işyerini saran alevler, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. 2 iş yerini ve konteyneri kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gebze'de Yangın#Metro İnşaatı#Konteyner Yangını

BAKMADAN GEÇME!