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DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 18:28,Son Güncelleme:/

Metro çıkışında taciz etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme

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Metro çıkışında taciz etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme
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Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlı sorgusunda "bir anlık gafletle" suçu işlediğini ve pişman olduğunu söyledi 

Dün gece Pendik metro istasyonunun çıkışında takip ettiği genç kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., emniyet sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

M.D., savcılık sorgusunun ardından, “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Mahkemedeki sorgusunda, 10 yıldır dışarıda yatıp kalktığını belirterek, “Psikolojim bozuktur. Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım. Bayanın eline dokunmak istedim. Ancak bağırınca korkarak merdivenlerden aşağıya doğru kaçmaya başladım. Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Mahkeme M.D.'nin, “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

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