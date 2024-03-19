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Metro arızalanınca vatman kabinini tekmeledi

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#İzmir#Metro #Teknik Arıza
Metro arızalanınca vatman kabinini tekmeledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 16:56

İzmir Metrosu'nda sabah yaşanan teknik arızanın giderilmesi için istasyonda bekletilen metrodaki yolculardan biri, vatman kabinini tekmeledi.

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İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde teknik bir arıza meydana geldi. Seferlerde gecikme yaşanırken, istasyonlarda da yoğunluk oluştu. Bu sırada arızanın giderilmesi için istasyonda bekleyen metrodaki yolculardan bazıları duruma tepki gösterirken, bir yolcu da vatman kabinini tekmeledi.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İzmir Metro'dan yapılan açıklamada ise "İzmir Metrosu'nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 

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#İzmir#Metro #Teknik Arıza

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