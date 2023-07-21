×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Metris Cezaevi önünde minibüs şoförüne saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#Minibüs#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 09:15

İstanbul'da Esenler Metris Cezaevi önünde minibüs sürücüsü, aracı içinde bir grup tarafından darbedildi. Minibüs sürücüsüne saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle minibüs şoförü ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, sonucu minibüs şoförünün yanına giden grup, şoförü araç içinde darbetmeye başladı.

Gruptakiler, aracın her iki kapısını da açarak şoföre saldırdı. Arbede nedeniyle bölgede oluşan trafik oluştu. Sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenler#Minibüs#Saldırı