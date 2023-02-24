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Metrelerce yükseklikten düşen kadının beli kırıldı

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#Aydın#Yükseklik#Nazilli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 16:18

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda, 6 metre yüksekten düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının belinin kırıldığı öğrenildi.

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Olay, Altıntaş Mahallesi 161 Sokak'ta bulunan bir iş hanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanının 3'üncü katında bulunan zeytin ambarında çalışan 35 yaşındaki H.Ş., zemin kattaki apartman boşluğuna dökülen zeytinleri toplamak için plastik zeminin üzerine çıktı. Zeytinleri topladıktan sonra ayağa kalkan kadın, plastik zeminin kırılması üzerine yaklaşık 6 metre yükseklikten bodrum kata düştü. Kadının yardım çığlıklarını duyan iş hanı esnafı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kadının düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan H.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının belininin kırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aydın#Yükseklik#Nazilli

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