Metrelerce sürüklendi, başındaki kask sayesinde ölümden döndü

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Manavgat D-400 Karayolu Sorgun Kavşağı yan yolda meydana geldi. Mert K.'nin kullandığı 07 LEY 94 plakalı otomobil ile Mehmet Can Kolancı'nın kullandığı 07 AIS 707 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Mehmet Can Kolancı, metrelerce sürüklendi. Başındaki kask sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Mert K. ise kısa süre sonra geri geldi.



Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Can Kolancı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE TEPKİ GÖSTERDİ



Motosikletiyle giden oğlunun peşinden aracıyla gelirken kazaya tanık olan İsmail Kolancı, otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçmasına tepki gösterdi. Kolancı, tepkisini cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak dile getirdi.



'ARACINI TERK EDİP KAÇMIŞ'



Baba İsmail Kolancı, "Yolunda giden bir motosikletliye çarpmış. Çarptığı gibi de hiç yaşıyor mu, canlı mı, sağ mı düşünmeden sadece kendini düşünerek aracını terk edip, kaçmış" dedi.



'KASK OLMASAYDI BELKİ OĞLUM ÖLMÜŞTÜ'



Kendisinin bir motosiklet tasarım firmasının Antalya bayisi olduğunu aktaran İsmail Kolancı, oğlunun hayatta kalmasının sebebinin, başına taktığı kask olduğunu vurguladı. Kolancı, "Şu görmüş olduğunuz kask, karbon fiber. 20- 30 liralık bir kask değil. Bu kask olmasaydı belki oğlum ölmüştü. Orijinal karbon, yarış motosiklet sürücülerinin kullandığı, GP1 yarışlarında kullanılan kask. Bu kask olmasaydı, şu anda oğlumun başında ağlıyor ya da gazete kağıdı örtüyor olacaktım. Şimdi bana bu aracın sürücüsü bunun hesabını nasıl verecek? Ya da hangi kanun bunun hangi cezasını verecek? Biri bana bunun izahını yapsın, bu resmen cinayete teşebbüstür, bu bir trafik kazası değildir" diye konuştu.



Kazayla ilgili hazırlanan tutanakta çelişkiler olduğunu savunan Kolancı, "Tutanakta oğlumun sürücü belgesi yok yazılmış. Yani ehliyetsiz araç kullanmaktan cezalandırılmış. Benim oğlum 7 ay önce sürücü kursunu başarıyla bitirdi. Sürücü belgesi almaya hak kazandı. Ancak oğlumun da bir hatası var. Onun sahip olduğu sürücü belgesi 125 CC'lik motosiklet kullanması için. Bu olayda kullandığı motosiklet 400 CC. Trafik polisleri, ehliyetsiz araç kullanmaktan değil, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapmalıydı" dedi.