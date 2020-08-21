Metreküp nedir? Metreküp ne demek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.' dedi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar metreküpün ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, metreküp ne demek? Metreküp nedir?
Metreküp (sembolü: m³), SI'dan türetilen hacim birimidir. Bir kenar uzunluğu bir metre olan küpün hacmidir. Diğer adı, özellikle marangozlukta kullanılan metrik önekli ster idi. Diğer alternatif adı ise kilolitredir.
Maksimum yoğunluk (3,98 °C) ve standart atmosfer basıncı (101,325 kPa) altındaki sıcaklıkta bir metreküplük saf su, 1000 kg'lık kütleye sahiptir veya bir tondur. Suyun donma noktası olan 0 °C'de daha hafiftir ve 999,972 kilogram gelir.
Bazen, üstindis ve altindis karakterleri veya işaretleme kullanılamadığında cu m, m³, m^3 veya m**3 olarak kısaltılır (örn, Usenet haber gruplarında daktilo ile yazılan bazı belgeler ve mektuplarda).
Kargo taşımacılığındaki CBM kısaltması ve uluslararası ticaretteki MTQ (veya sayısal 49 kodu).
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