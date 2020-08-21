Metreküp nedir? Metreküp ne demek?

Metreküp (sembolü: m³), SI'dan türetilen hacim birimidir. Bir kenar uzunluğu bir metre olan küpün hacmidir. Diğer adı, özellikle marangozlukta kullanılan metrik önekli ster idi. Diğer alternatif adı ise kilolitredir.

Maksimum yoğunluk (3,98 °C) ve standart atmosfer basıncı (101,325 kPa) altındaki sıcaklıkta bir metreküplük saf su, 1000 kg'lık kütleye sahiptir veya bir tondur. Suyun donma noktası olan 0 °C'de daha hafiftir ve 999,972 kilogram gelir.

Bazen, üstindis ve altindis karakterleri veya işaretleme kullanılamadığında cu m, m³, m^3 veya m**3 olarak kısaltılır (örn, Usenet haber gruplarında daktilo ile yazılan bazı belgeler ve mektuplarda).

Kargo taşımacılığındaki CBM kısaltması ve uluslararası ticaretteki MTQ (veya sayısal 49 kodu).