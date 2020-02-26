Metrakare nasıl yazılır? Metrekare TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Klavyede metrakare işareti nasıl yapılır?

TDK'ya göre metrekarenin nasıl yazıldığı çok sık araştırılmaktadır.

Metrekare Nasıl Yazılır?

Metrekare kelimesinin doğru yazımı, cümle içerisindeki kuruluşunu etkilemektedir. En çok tereddüde düşülen kelimeler arasında bulunan metrekare, birleşik yazılmaktadır. Metrekarenin ayrı yazılması, yazım hatası olarak görülmektedir.

Metrekare İşareti

Metrekare yazılırken genel olarak işareti tercih edilmektedir. Metrekare işareti olarak bilinen m² alan hesaplaması yapılırken çok sık kullanılmaktadır.

Klavyede Metrekare İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda metrekare sembolünü yazmak isteyenler, klavyenin alt tuş kombinasyonunu kullanmak zorundadır. Metrekare işaretini çıkarmak için Alt + 0178 tuş kombinasyonuna basmak yeterlidir. Eğer Alt + 0178 kombinasyonuna basılmasına rağmen metrekare sembolü çıkmazsa, klavye Türkçe değildir.

Klavyeyi Türkçe olarak ayarladıktan sonra tekrar Alt + 0178 tuş kombinasyonu denenmelidir. Bilgisayarın yanı sıra klavyenin kullanıldığı tablet, televizyon ve telefonlarda da aynı işlem uygulanmalıdır.

Metrekare TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

TDK yazım yanlışlarını görmezden gelmemekte ve sürekli olarak düzeltmektedir. Metrekare birleşik yazılmakta olup ayrı yazılması söz konusu bile değildir. Yüzey birimi anlamına gelen metrekareyi birleşik yazmak gerekmektedir.

Günümüzde metrekare gibi birleşik kelimeler, kimi zaman ayrı yazılarak yazım yanlışı yapılmaktadır. ÖSYM hazırladığı sınavlarda, metrekarenin nasıl yazıldığını sormakta olup birleşik yazılmış olması gerekir.