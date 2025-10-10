×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Metin’in katili kardeşi çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Metin Direk#Cinayet#Rıdvan Direk
Metin’in katili kardeşi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 07:00

Evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Metin Direk’in katili kardeşi Rıdvan Direk çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul Avcılar’da 26 Eylül Cuma sabahı evine girmeye hazırlanan Metin Direk (31), kimliği belirsiz bir kişinin kurşun yağmuruna tutuldu. Kanlar içinde yerde kalan Metin Direk yaşamını yitirdi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

3 YIL ÖNCE ZIPKIN VE SATIRLA SALDIRMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli scooter’la olay yerine geldiği ve ardından aynı araçla kaçtığı belirlendi. Metin Direk’in ağabeyi C.D. polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk’in, diğer kardeşi Rıdvan Direk (25) tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söyledi. C.D., kardeşi Rıdvan Direk’in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.

Bu gelişme üzerine Rıdvan Direk polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli Rıdvan Direk’in, görgü tanıkları tarafından teşhis edildiği de öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan tabanca da Avcılar’daki bir umumi tuvaletin tavan arasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metin Direk#Cinayet#Rıdvan Direk

BAKMADAN GEÇME!