Metin Uca’ya son veda

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Geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü televizyoncu Metin Uca (62) dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Uca için Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in yanı sıra ailesi, sanat ve medya dünyasından arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Uca’nın cenazesi alkışlar arasında defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı’na götürüldü. Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine Fenerbahçe forması da konulan Uca, burada toprağa verildi.