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Metin Uca’ya son veda

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Metin Uca#Hikmet Çetin
Metin Uca’ya son veda
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 07:00

Metin Uca Ankara’da toprağa verildi.

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Geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü televizyoncu Metin Uca (62) dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Uca için Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in yanı sıra ailesi, sanat ve medya dünyasından arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Metin Uca’ya son veda

Uca’nın cenazesi alkışlar arasında defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı’na götürüldü. Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine Fenerbahçe forması da konulan Uca, burada toprağa verildi. 

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#CHP#Metin Uca#Hikmet Çetin

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