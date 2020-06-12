Metin Topuz’a FETÖ’ye yardımdan 8 yıl 9 ay

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

BAŞKONSOLOS İZLEDİ

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıldan 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Metin Topuz katıldı. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile konsolosluk görevlileri ve Topuz’un ailesi de duruşmayı izledi. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eski Bakan Zafer Çağlayan’ın, zarar gördüklerini belirterek davaya katılma talepleri kabul edildi

‘YABANCI POLİSİM’

2 yıl 9 aydır tutuklu olan Topuz son savunmasında özetle şunları söyledi: “FETÖ örgütünün hiçbir kurum ve kuruluşu ile hiçbir irtibatım olmamıştır. ByLock, Eagle, Kakao talk gibi programları kullanmadığım bilirkişi raporlarıyla sabittir. Yabancı polis irtibat görevlisi olmam nedeniyle amirlerinin talimatıyla Türk emniyet görevlileri, jandarma ve gümrük görevlileriyle irtibatım olmuştur. Zekeriya Öz (firari savcı) ile doğrudan doğruya hiçbir irtibatım tespit edilmemiştir. Görevimi yerine getirirken kimlerin hain olacağını tespit etmem mümkün değildir. Bunlara ait okulların, kursların kapısından önünden bile geçmedim. 990 gündür tutukluyum aileme ve özgürlüğüme kavuşmak istiyorum.”

TAHLİYE EDİLMEDİ

Metin Topuz hakkında ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, bunun ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ suçunu oluşturduğunun anlaşıldığını belirtti ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluğun devamına karar verdi. Diğer suçlardan ise beraatına hükmetti.

ABD ELÇİLİĞİNDEN TEPKİ: HAYAL KIRIKLIĞI

◊ ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada karara tepki gösterildi: “Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz. Sayın Topuz, yaklaşık 30 yıldır iki ülke yetkililerinin ve vatandaşlarının takdirini kazanan önemli çalışmalar yapmıştır. Sayın Topuz’un resmi görevlerine ilişkin iddialar, yerel çalışanlarımızın ABD hükümeti adına ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yürüttükleri önemli çalışmaların kapsam ve mahiyetini çarpıtmaktadır.” (◊ ANKARA)

TÜRKİYE’NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ: KARARA SAYGI DUYUN

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamasına Twitter’dan yanıt verdi: “ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Topuz’a yönelik kanuni kararı eleştiren ve bağlamda mahkemenin güvenilirliğini sorgulayan açıklaması, yargı bağımsızlığına bir müdahale teşkil etmekle birlikte yabancı diplomatik misyonların rollerini ve sorumluluklarını belirleyen kural ve uygulamalarla uyuşmamaktadır. ABD Büyükelçiliği’ne, bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma ve adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınmasını tavsiye ediyoruz.”