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Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

Metin Topuz davasında son dakika gelişmesi!

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Metin Topuz davasında son dakika gelişmesi!
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ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından  ise beraat talep edildi.

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