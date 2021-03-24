Metin Külünk kimdir? İşte AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün biyografisi
AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Metin Külünk de MKYK üyesi oldu. Peki, Metin Külünk kimdir?
Metin Külünk'ün kim olduğu, AK Parti MKYK listesinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. İşte, Metin Külünk'ün biyografisi...
16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir. İnşaat Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yayımlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Külünk, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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