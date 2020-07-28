Metin isminin anlamı nedir? Metin ne demek?

Kökeni Arapçadan gelen Metin ismi, erkek çocukları için Türkçede en yaygın kullanılan adlardan biridir. Çok uzun yıllardan bu yana Türkçe içerisinde yerleşik biçimde değerlendirilen bu isim, tek başına veya değişik isimlerle de bir araya gelme imkanı sağlamaktadır. Bu güzel ismin anlamlarını öğrenebilir ve minik yavrunuz adına kullanma şansını elde edebilirsiniz.

Metin İsminin Anlamı

Metin iki farklı şekilde anlamı üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

- Sağlam, dayanıklı ve güçlü

- Kur'an'da geçer (Zariyat 58)

Pek çok kişi özellikle metin isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak etmektedir. Ayrıca bunun için internet üzerinde araştırma yapmakta ve bilgi almaya çalışmaktadır. Metin Kur'an-ı Kerim'de geçer.

Anlamı üzerinden de Metin ismi bir erkek çocuğa verilecek en özel ve güzel adlar içerisinde yer almaktadır. Sağlam ve dayanıklı ile güçlü gibi anlamları üzerinden bir çocuğun hayatı içerisindeki karakteristik özelliklerini yansıtır. Yaşama karşı güçlü durması ve sağlam bir karaktere sahip olması gibi unsurları ona bahşedebilirsiniz.

Son zamanlarda yeniden İnternette çok sık araştırılan ve en sevilen isimlerden biri olarak Metin öne çıkıyor. Temsil edilen rengi mavi olan Metin adını, çocuğunuza isim ararken listeye ekleyebilirsiniz.