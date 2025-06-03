Metin Gürcan’a ‘casusluk’tan 16 yıl hapis

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘casusluk’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Metin Gürcan, 26 Kasım 2021’de İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nce de ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede, “Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve birliklerin hareketliliği, Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin toplantılar ve içerikleri, Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler gibi birçok hassas konuyu para karşılığı sattığı” öne sürüldü. Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Gürcan, 23 Mayıs’taki son duruşmada ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Gürcan, kararla birlikte tutuklanarak Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.