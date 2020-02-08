Metin Feyzioğlu’ndan Ceren Özdemir’in ailesine ziyaret

TBB Başkanı Feyzioğlu, Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz ile birlikte Ceren Özdemir’in 3 Aralık 2019’da hayatını kaybettiği Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evine gitti. Ceren Özdemir’in cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü kapının önünde bir süre bekleyen ve Ordu Barosu Başkanı ile konuşan Feyzioğlu, daha sonra maktulenin anne ve babasının evine çıktı. Feyzioğlu’nu kapıda Ceren Özdemir’in annesi Gülfer Özdemir ile babası Yılmaz Özdemir karşıladı. Ceren Özdemirin acılı annesi Gülfer Özdemir, Feyzioğlu’na uzun bir süre sarıldı.



’CEREN ARTIK TÜM TÜRKİYENİN KIZI’



Ceren Özdemir’in annesi Gülfer Özdemir, kızı için, "Olay oluncaya kadar sadece benim kızımdı, olay olduktan sonra artık tüm Türkiye’nin kızı" dedi. Feyzioğlu da, "Bu dava artık Ordu Baromuzun ve Türkiye Barolar Birliği’nin. Dava ile eksiksiz ilgileniliyor ve ilgilenilecek. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın" diye konuştu.





