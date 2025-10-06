×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Metil alkol çifti ayırdı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Metil Alkol
Metil alkol çifti ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 07:00

Hanzade Özerten Urul ve eşi Emre Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 24 Ocak’ta hastaneye kaldırılmıştı. Emre Ural 36 saatlik tedavisinin ardından taburcu olurken eşi 9 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberin Devamı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak’ta, iletişimci Hanzade Özerten Urul (45) ve eşi Emre Urul (49), metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaştı. Hanzade Özerten Urul, Bodrum Devlet Hastanesi’ne, eşi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre Urul 36 saatlik tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan Hanzade Özerten Urul ise önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Hanzede Özerten Urul, 28 Eylül’de, 9 ay süren yaşam savaşını kaybetti, ertesi gün Ortakent Kerem Aydınlar Camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ANKARA’DA YAKALANDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çiftin metil alkolü Ankara’dan aldıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu tespit etti. 26 Ocak’ta düzenlenen operasyon ile şüpheliler, Ankara’da gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Metil Alkol

BAKMADAN GEÇME!