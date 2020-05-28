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Haber Giriş: 28.05.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Meteorun Erzurum'da bulunduğu iddiası

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Meteorun Erzurum'da bulunduğu iddiası
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Türkiye’nin doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok kişi tarafından görülen göktaşının Erzurum’da bulunduğu iddia edildi. Mantar toplamak için dolaşan bir kişinin, oluşan derin çukurda bulduğu taşların göktaşı ile olan benzerliği dikkat çekiyor.

Dün akşam saat 20.30’dan itibaren göktaşı yağmuru, Türkiye’nin birçok şehrinde görüldü. Göktaşının yaydığı ışık Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz’de bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan, Trabzon, Rize, Artvin illerinin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, başta olmak üzere birçok şehirde de göründü.

Erzurum’un İspir ilçesinde mantar arayan doğasever Lokman Toptaş, ovanın ortasında oluşan derin çukurun içerisinde taşlar gördü. Çukurun içerisinde bulduğu yaklaşık 3 kilo ağırlığındaki iki parça taşın göktaşı olabileceğini düşündü. Göktaşını internetten araştıran Toptaş, elindeki taşın göktaşına benzediğini fark etti. 2 parça olan taşları muhafaza eden Toptaş, yetkililerle iletişime geçti.

Taşları bulan Toptaş, taşların göktaşına benzediğini ifade ederek, “Mantar için çıktığımız arazide bu taşlara rastladık. Orada bu taşları inceledik. Değişik taşlar olduğu için Erzurum’a getirdik hemen. Dün akşam göktaşı göründüğü için bunların benzerliğinden dolayı göktaşı olabileceğini düşündük. Şimdi yetkililerin incelemesini bekliyoruz. İncelemenin sonrası taşın ne taşı olduğu ortaya çıkacaktır” dedi.

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