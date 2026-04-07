Meteorolojik hurafe

Haberin Devamı

SOSYAL medyada “İran’ın füzeleri İsrail’in yağmur hırsızlığını bitirdi. İran’ın füzeleri Tel Aviv ve Dubai’nin tepesine bindikçe Anadolu’nun yıllardır hasret kaldığı yağmurlar ülkemize serbestçe yağmaya başladı” paylaşımına Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Meteorolog Prof. Dr. Murat Türkeş, net bir yanıt verdi: “Bu tür iddialar bilimsel gerçeklikle bağdaşmıyor.”

BİLİMSEL BİR KANIT YOK

Türkeş, son yıllarda yolcu uçaklarının, jet uçaklarının izler bırakarak yağmur bulutlarımızı yok ettiği iddialarına, “İzler tamamen doğal. Egzozdan çıkan su buharının soğuk ve nemli atmosferde yoğunlaşmasıyla oluşuyor” dedi.

Bu yıl Türkiye’de etkili olan yoğun ve uzun süreli yağışların komplo teorisyenlerinin ‘bulutlar çalınıyor’ iddiasını çürüttüğünü bunun üzerine yeni bir komplo teorisine başvurulduğunu anlatan Türkeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

“İsrail-ABD-İran bölgesel çatışması nedeniyle uçuşların sınırlandırıldığı ve bu yüzden kimyasal püskürtme yapılamadığı, dolayısıyla Türkiye’ye bol yağış geldiği öne sürülmüştü. Bu iddia da tamamen yanlış. Türkiye’ye yağış getiren sistemler batıdan (Balkanlar, Kuzey Atlantik, Akdeniz üzerinden) gelir. Ortadoğu’daki bir uygulamanın Türkiye’deki yağışlar üzerinde etkisi olmaz. Türkiye’deki fazla yağışın nedeni, Kuzey Atlantik’teki ve Akdeniz’deki basınç ve rüzgar sistemlerindeki önemli değişikliklerdir, bu durum Orta Enlem Siklonlarının ve Akdeniz Siklonlarının Türkiye’ye ulaşmasını sağlamıştır.”

YAĞMUR BULUTU ÇALINIR MI

Küresel ısınma, kuraklık artışıyla ülkeler arasında meteorolojik savaşların dolayısıyla da bulut hırsızlığının mümkün olup olmadığı sorusuna Türkeş, yağış oluşumunun oldukça karmaşık atmosferik süreçlere bağlı olduğunu anımsattı. Türkeş, “Geniş ölçekli, ülkeler arası bir meteorolojik savaş ile bulutların veya yağışın kontrol edilmesi fikri mevcut bilimsel ve teknolojik imkânlarla mümkün değildir. Hava sistemleri çok dinamik ve güçlüdür” dedi.

TOHUMLAMA BİLİMSEL

Türkeş, bulut tohumlamanın ise belirli meteorolojik koşullarda, yağış yapabilecek potansiyele sahip bulutlara (çok fazla olmayan miktarda) yoğunlaşma çekirdekleri (kuru karbondioksit, gümüş iyodür, su damlacıkları vb.) püskürterek yağışı artırmak olduğunu söyledi. Ancak bu uygulamanın daha çok yerel konvektif kararsızlık bulutları veya orografik bulutlar gibi belirli bölgelerde duran bulutlar üzerinde etkili olduğunu kaydeden Türkeş, “Türkiye için İç Anadolu gibi yarı kurak, su açığı olan ve ilkbahar/yaz başında yerel konvektif yağışlara sahip bölgeler bulut tohumlama için daha uygun olabilirken, Ege gibi bölgeler için uygun değildir. Bulut tohumlama ile yağış miktarı sınırlı oranda, en fazla yüzde 15 artırılabilir” diye konuştu.