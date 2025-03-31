Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul'a sağanak geliyor... İşte hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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6 KENTTE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji bugün için Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul dahil yurdun büyük bölümünde yarından itibaren aralıklı olarak sağanak yağış bekleniyor. Beklenen yağışların çarşamba günü kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.