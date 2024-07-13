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Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı... Kavrulacağız: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı... Kavrulacağız: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 10:38

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre yurda yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklık önümüzdeki hafta artarken bazı bölgelerde 40 derecelerin üstüne çıkacak. Aşırı sıcaklarla birlikte bazı bölgelerde sağanak yağışlar da yer yer etkili olacak. İşte yeni hava durumu raporu...

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Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı... Kavrulacağız: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YENİ SICAK HAVA DALGASI ALARMI

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre sıcak havalar yeni haftada da etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminine göre İstanbul'da sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak. Yüksek nem etkisiyle İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde de sıcaklıklar etkili olacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca etkisini gösterecek.

Meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı... Kavrulacağız: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
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Meteoroloji'nin raporuna göre İstanbul'da pazar günü 33 derece olan sıcaklık salı günü 35 dereceye kadar yükseliyor. Salı günü İzmir 37, Ankara ise 32 derece olacak.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık

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