Meteoroloji'den yeni rapor: Bahar sonunda geliyor... Sıcaklıklar artacak

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Mevsim normalleri civarında yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren iç, kuzey ve batı bölgelerden başlayarak 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıklar Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de 29, Antalya'da 23, Adana'da 27, Samsun'da 24, Diyarbakır'da 27, Erzurum'da 18, Trabzon'da 20 dereceye kadar yükselecek.

"YAZ HAVASI GÖRECEĞİZ"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pazar gününe itibaren başlıyor sıcaklık artışları. Pazar günü biraz daha fazla oluyor, salı günü biraz daha fazla oluyor derken çarşamba günü İstanbul'da sıcaklık 25-26 dereceyi bulacak. Şimdi sıcak nereden gelirse gelsin de yeter ki sıcak olsun diyor vatandaşlar. Ama hani daha o Afrika sıcaklarının gelen mevsim gelmedi daha o yaz aylarında oluyor. Ama şu anda sıcaklık güneyden geliyor. Afrika üzerinden değil de Mısır üzerinden o civarlardan gelen bir sıcak hava dalgası var. Antalya'da sıcaklık 23 dereceyi pek geçmeyecek. Antalya biraz daha soğuk ama İzmir 30 dereceye bulacak. Pazar işte itibaren Edirne 30 derece, Sakarya 30 derece, İstanbul'da 26 dereceyi geçme ihtimali de var. Önümüzdeki hafta hani bu kadar soğuk bir ilkbahardan sonra bir yaz havası göreceğiz gibi geliyor. Güneş de açık yani güneş de var. Yağmur yok hemen hemen."

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.