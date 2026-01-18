Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! İstanbul'da beklenen yağış başladı: Hava buz gibi... | Bu illerde yaşayanlar dikkat

Haberin Devamı

Başta yurdun Doğu ve İç Anadolu bölgeleri olmak üzere birçok ilde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve muşamba ile önlem altı.

İSTANBUL'DA SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki bazı ilçelerde başlayan yağışın ardından sokaklar beyaza büründü. Megakentte hava sıcaklıklarında ise sert düşüş yaşandı.

ATAŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI

Çamlıca Tepesi de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası beyaza büründü. Silivri’de, sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.

Yollar ve araçlar beyaza bürünürken, mahalle aralarında yokuşta seyir halindeki araçlar ilerlemede güçlük çekti. Öte yandan Silivri Sahili’nde de kar yağışı sırasında görsel şölen oluştu. Ataşehir'de de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

"YÜKSEK KESİMLERDE YERDE TUTACAK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Şu anda 2-3 derece ama hissettiğimiz sıcaklık sıfır derece düzeyinde. İstanbul'da kar miktarı ise değişkenlik gösteriyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik durma noktasındaydı. Çamlıca tepesinde ve yüksek kesimlerde kar devam ediyor. Alçaklarda ise karla karışık yağmur şeklinde. Öğle saatlerinde de bu karla karışık yağmur kara dönecek. Şehir içinde tutması zor. 100 metre yükseklikte kar tutar. Yağan bu kar yükseklerde kar yerde tutar (Çekmeköy, Beykoz üstleri, Arnavutköy, Çatalca, Bayrampaşa'nın kuzey kesimleri gibi). Akşam kar kuvvetlenir ve yarın akşam saatlerinde İstanbul'u terk edecek.

METEOROLOJİ'DEN YENİ KAR UYARISI

Çetin kış şartları etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Son verilere göre bugün bazı bölgelere karla karışık yağmur ve kar uyarısı yapıldı. Uyarı yapılan iller arasında İstanbul da var.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KASTAMONU VE SAMSUN'A UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AKOM'DAN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

AKOM'dan İstanbul için yapılan hava durumu değerlendirmesinde "Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don vb. karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi





BOLU'DA KAR YAĞIŞI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı görülüyor. Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, yoğun şekilde sürüyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaya yönelik sürücüleri ikaz ediyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı