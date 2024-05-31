Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini... Önce yağmur sonra aşırı sıcak! Prof. Dr. Orhan Şen gün gün uyardı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz yağışlı geçecek. Pazar gününden itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Ege kıyılarında açık ve güneşli hava hakim olacak.



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Önümüzdeki 5 günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 31, İstanbul'da 32, İzmir'de 33, Antalya'da 38, Adana ve Diyarbakır'da 39, Samsun'da 27, Erzurum'da 26 dereceye kadar yükselecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün cuma öğleden sonra İç Anadolu ve Karadeniz iç kesimlerinde halk arasında kırk ikindi diye adlandırılan sağanak yağışlar etkili olacak. Bugünden sonra 1 hafta yağmura hasret kalacağız. Bugünden itibaren iç ve bati bölgelere yaz sıcakları geliyor.

Önümüzdeki 4-5 gün aşırı sıcaklar etkili olacak. 11-16 saatleri arası yaşlılar çocuklar kalp damar hastaları dışarı çıkmasın. Özellikle Trakya İç Ege Güneydoğu bati Akdeniz pazar Marmara’nın tümü. Aşırı sıcaklar sağlığınızı etkiler. Susuz kalmayın şapka ve güneş gözlüksüz çıkmayın.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 35