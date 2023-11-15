Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Haberin Devamı

Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Yarından itibaren ise tüm yurtta yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerine geriledi. Doğu illerinden başlayarak yağışlı hava sistemi etkisini gösterecek.

Bugün akşam saatleri itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Trakya ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde etkili olmak üzere yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağı öğrenildi.

Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

MARMARA BÖLGESİ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den gelen açıklamada, 'bu akşam saatlerinden sonra Marmara’da görülecek sağanak yağışların, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa) gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19