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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcaklıklar düşüyor... 8 kente 'sarı' kodlu uyarı

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#Meteoroloji#İstanbul#Ankara
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sıcaklıklar düşüyor... 8 kente sarı kodlu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 10:20

Ülke genelinde hissedilen yüksek sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 8 ili 'sarı' kodla uyardı. Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sıcaklıklar düşüyor... 8 kente sarı kodlu uyarı
Sarı kodlu uyarı nedir?

hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor) 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Sıcaklıklar düşüyor... 8 kente sarı kodlu uyarı

 

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#Meteoroloji#İstanbul#Ankara

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