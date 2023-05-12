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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 14 derece artacak

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 14 derece artacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 13 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. 5 günlük hava durumu raporunda ise sıcaklıkların hafta sonundan itibaren batı kesimlerde başlayarak yurt genelinde artacağı belirtildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Yarın ve önümüzdeki 4-5 gün yağış yok" mesajını paylaştı. İstanbul'da bugün 15 derece olan hava, salı günü 29 dereceyi bulacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esemesi bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 14 derece artacak

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 14 derece artacak

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İç ve doğu kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor" denildi.

PROF. DR. ŞEN: HAVA YARINDAN İTİBAREN ISINIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Anadolu yakası yağmurlu, 15 derece. Yarından itibaren ısınıyor. Yarın ve önümüzdeki 4-5 gün yağış yok. Sıcaklık yarın 20, pazar 22, pazartesi 24, salı 26 derece" mesajını paylaştı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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